Congo-Kinshasa: proteste dell'opposizione, arrestati 20 manifestanti accusati di violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza della Repubblica democratica del Congo (Rdc) hanno arrestato circa 20 persone in seguito alle proteste organizzate nel fine settimana dall'opposizione nella capitale Kinshasa. In un rapporto ripreso dal sito web "Actualite", la polizia congolese ha affermato che i 20 arrestati includono persone che presumibilmente avrebbero vandalizzato la stazione di polizia di Kianza. "Tre agenti di polizia sono stati arrestati a causa delle brutalità inflitte ai manifestanti e a un minore", si legge nel rapporto, secondo cui almeno 27 agenti di polizia sono rimasti feriti negli scontri, tre delle quali versano in gravi condizioni. Un giornalista è stato anche picchiato "da una banda di manifestanti sovraeccitati", aggiunge il rapporto. Le manifestazioni sono state organizzate da quattro partiti di opposizione per protestare contro l'alto costo della vita, l'insicurezza diffusa nelle province del Nord Kivu e dell'Ituri (nell'est del Paese) e la mancanza di trasparenza nella preparazione delle elezioni generali previste per dicembre. (Res)