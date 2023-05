Grecia: presidente Sakellaropoulou verso un governo ad interim per nuove elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce dei risultati delle elezioni parlamentari in Grecia, che non garantiscono ad alcuna forza politica la maggioranza assoluta dei seggi, la presidente della Repubblica, Katerina Sakellaropoulou, dovrebbe avviare il processo di formazione di un governo tecnico per indire una nuova tornata elettorale. Lo riferisce il quotidiano “Kathimerini”. Come previsto dalla Costituzione, il capo dello Stato consegnerà il mandato esplorativo al leader di Nuova Democrazia, il premier Kyriakos Mitsotakis, che ha vinto le elezioni con il 40,8 per cento dei consensi. In caso di impossibilità a formare una maggioranza di governo, Sakellaropoulou consegnerà il mandato alla seconda forza parlamentare, ossia Syriza-Alleanza progressista, di Alexis Tsipras, che ha raccolto il 20 per cento dei voti. Qualora anche questo tentativo dovesse fallire, l’ordine esplorativo passerà a Movimento per il cambiamento (Pasok), guidato da Nikos Androulakis, che ha ottenuto l’11,5 dei consensi, attestandosi come terza forza in Parlamento. Se anche l’ultimo mandato non dovesse andare a buon fine, il capo dello Stato convocherà i vertici dei partiti per formare un governo ad interim finalizzato a sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni. In caso di ulteriore insuccesso, come precisa “Kathimerini”, Sakellaropoulou affiderà la formazione di un esecutivo tecnico al Consiglio di Stato, alla Corte di Cassazione o alla Corte dei Conti. Le prossime elezioni parlamentari si potrebbero tenere il 25 giugno e si terranno secondo il sistema di rappresentanza rafforzata, che prevede un premio di maggioranza fino a 50 ulteriori seggi al primo partito.(Gra)