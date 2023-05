Roma: Diaco (M5s), allarme per banda rapimenti cani amministrazione intervenga e faccia qualcosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ormai è pieno allarme su Roma per la banda dei rapimenti dei cani: l'ultimo episodio ieri in via Stradella all'Infernetto nel X Municipio, quando due balordi sono scesi dal solito furgone bianco aggredendo il padrone per portargli via un pastore svizzero. Per fortuna la prontezza di riflessi del ragazzo ha evitato il rapimento del suo amico a quattrozampe. Così in una nota il consigliere capitolino M5s, Daniele Diaco. "Un fenomeno di immane pericolosità e allarme sociale che sta andando avanti da troppo tempo su Roma: chiediamo che l'amministrazione Gualtieri vigili di più e meglio e intervenga prontamente per mettere fine a tutto questo. I cani e i loro padroni devono poter passeggiare tranquillamente per le strade della Capitale, senza temere agguati e rapimenti di alcuna sorta", conclude Diaco.(Com)