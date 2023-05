G20: in corso a Mumbai terza riunione gruppo di lavoro ambiente e sostenibilità climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso a Mumbai, nello Stato del Maharashtra, sotto la presidenza indiana del G20, la terza riunione del gruppo di lavoro sull’ambiente e la sostenibilità climatica. I partecipanti, riferisce un comunicato della presidenza, si concentreranno soprattutto sulla preparazione del comunicato finale. In apertura dell’evento è stata organizzata un’iniziativa di pulizia collettiva della spiaggia di Juhu. La prima giornata si è poi articolata in sessioni riguardanti i vari aspetti dell’economia blu, a zero emissioni di anidride carbonica, tra cui la tecnologia, la governance e i meccanismi di finanziamento. La prima riunione si è tenuta a Bangalore, nel Karnataka, dal 9 all’11 febbraio, mentre la seconda a Gandhinagar, nel Gujarat, dal 27 al 29 marzo. È prevista una quarta riunione. (segue) (Inn)