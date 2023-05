Armenia-Azerbaigian: Pashinyan, firma di accordo di pace a Mosca poco probabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' poco probabile che Armenia e Azerbaigian raggiungano un accordo di pace nel corso di un incontro trilaterale a Mosca il 25 maggio. Lo ha affermato il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan. "La riunione a Mosca è prevista per giovedì. Non credo che sarà davvero possibile firmare un trattato di pace a questo punto", ha detto Pashinyan, ripreso dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". Allo stesso tempo, il premier non ha escluso il raggiungimento di un "denominatore comune" sulla ripresa dei collegamenti logistici.(Rum)