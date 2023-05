Turchia: ministro Esteri, soluzione questione rifugiati non è demagogia ma scelte pratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione della questione dei rifugiati siriani in Turchia, che è diventata “materia elettorale”, non si raggiunge con “la demagogia di cui parla l’opposizione, ma con scelte pratiche”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, in un’intervista all’emittente “Haberturk tv”, precisando tuttavia che “il rimpatrio non riguarderà il 100 per cento dei rifugiati siriani, perché c’è un bisogno urgente di manodopera” in Turchia. “Un totale di 550.000 siriani sono già tornati nel loro Paese”, ha aggiunto, “non è sufficiente, ma devono esserne rimpatriati altri. Per questo abbiamo avviato un negoziato con il governo siriano”. Cavusoglu ha poi chiarito che Ankara “ha deciso di realizzare le infrastrutture necessarie per il rimpatrio”, ragion per cui ha preso parte all’incontro di Mosca con gli omologhi di Russia, Siria e Iran. “Stiamo preparando un piano d’azione, una road map, che include il rilancio del processo politico, l’eradicazione del terrorismo in Siria e il ritorno dei rifugiati in sicurezza”. Il problema, secondo Cavusoglu, non è solo il rientro nelle zone controllate dai gruppi affiliati allo Stato islamico (Is), ma anche nelle aree sotto il controllo delle Unità di difesa popolare (Ypg), che Ankara considera legate al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Per garantire un rimpatrio “sicuro e dignitoso” dei profughi, occorre cooperare con Damasco e coinvolgere le Nazioni Unite e l’Unione europea. Intanto, ci sono accordi con Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, favoriti dal reintegro della Siria nella Lega araba. Una volta elaborata la “road map”, ci sarà “una commissione che adotterà le misure necessarie per realizzarla. (Tua)