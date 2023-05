Cina: delegato Assemblea mondiale sanità anticipa rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continuerà a rafforzare la cooperazione internazionale per salvaguardare la sicurezza sanitaria globale. Lo ha detto il vicedirettore della Commissione sanitaria nazionale cinese, Cao Xuetao, all’Assemblea mondiale della sanità, in calendario a Ginevra dal 21 al 30 maggio prossimi. Cao ha evidenziato “l’attiva partecipazione” del suo Paese alle iniziative in campo medico promosse dagli organismi internazionali, ribadendo “fermo sostegno” all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel coordinare le questioni pertinenti. Negli anni, ha aggiunto, la Cina ha compiuto “significativi progressi” nel settore sanitario e intende condividerli con la comunità internazionale. A tal proposito, Cao ha ricordato come l’aspettativa media di vita in Cina sia passata dai 35 anni nel 1949 a 78 anni nel 2021. (Cip)