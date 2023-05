Agroalimentare: da Perilla a Maca, i cibi a rischio nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le specialità che i contadini vendono nei mercati locali del mondo hanno tutte delle caratteristiche assolutamente preziose, sapientemente custodite contro l'omologazione e la banalizzazione alimentare. Lo afferma Coldiretti in una nota dove annuncia una mostra dedicata ai prodotti agroalimentari in via di estinzione. La possibilità di avere infatti uno sbocco di mercato consente agli agricoltori di continuare a coltivarli e quindi di salvarli dall'estinzione. Un impegno portato avanti anche nonostante i devastanti effetti dei cambiamenti climatici. Dall'olio di Perilla della Corea del Sud al Maca peruviano usato come afrodisiaco, dalla gelatina d'erba taiwanes al Taro, super tubero ghanese sono alcuni dei curiosi prodotti salvati nel mondo dall'estinzione grazie al lavoro di generazioni di contadini esposti alla mostra mercato "internazionale" promossa dalla "World Farmers Market Coalition" nella sede della Coldiretti e di Campagna Amica a Roma per la giornata mondiale della biodiversità proclamata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite alla presenza tra altri di Francesco Lollobrigida Ministro Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Qu Dongyu Direttore generale FAO, Ettore Prandini, Presidente Coldiretti, Richard McCarthy Presidente World farmers Markets Coalition, Ali Al Mosheli Ministro commercio interno Egitto, Frida Krifca Ministro dell'Agricoltura Albania e presidente Ciheam, Maurizio Martina Assistant Director General Fao, Milagros De Hoz Food policy Office New York, Salina Hayat Ivy Sindaco di Dacca capitale del Bangladesh, il cardinale Mauro Gambetti presidente della fondazione Fratelli Tutti, Volli Carucci Direttore World Food Program. Le specialità che i contadini vendono nei mercati locali del mondo hanno tutte –prosegue la nota– delle caratteristiche assolutamente preziose, sapientemente custodite contro l'omologazione e la banalizzazione alimentare. La possibilità di avere infatti uno sbocco di mercato consente agli agricoltori di continuare a coltivarli e quindi di salvarli dall'estinzione. Un impegno portato avanti anche nonostante i devastanti effetti dei cambiamenti climatici, conclude la nota. (Com)