Roma: due incendi nella notte, in fiamme capannone a Rocca Cencia e uffici alla Magliana

- Incendio grosso nella tarda serata di ieri in via Fagnano Castello al civico 22, zona Rocca Cencia a sud di Roma. Un capannone di circa 100 metri quadrati è andato in fiamme: il rogo ha interessato l'intera struttura, all'interno della quale c'erano automobili e altre apparecchiature. Non ci sono state persone coinvolte. Sul posto i vigili del fuoco. Poco dopo, alle 2:40 circa un altro incendio si è sviluppato in dei locali di circa 300 metri quadrati, già sottoposti a sequestro, e adibiti a uffici in via Magliana Nuova al civico 282. Anche in questo caso non ci sono state persone coinvolte e i vigili del fuoco hanno domato il rogo. (Rer)