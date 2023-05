Roma: rapinarono coppia di anziani legandoli e sequestrandoli in casa, tre persone in manette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine di una mirata e complessa indagine, i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno rintracciato e dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa in data 11 maggio 2023 dal Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Gip, nei confronti di un 44enne di Avellino, un 49enne di Cosenza e un 31enne della provincia di Milano gravemente indiziati di essere gli autori di una rapina aggravata e di sequestro di persona, commessi in data 21 gennaio 2022 nei confronti di un’anziana coppia romana. (segue) (Rer)