Roma: rapinarono coppia di anziani legandoli e sequestrandoli in casa, tre persone in manette (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella sera, due uomini, travisati con berretto e scaldacollo e con guanti in lattice, di cui uno armato di pistola, avevano atteso che un 77enne, nel rincasare, si avvicinasse alla porta dell’appartamento - al quinto piano di uno stabile in via Tiburtina - e, sotto la minaccia dell’arma, lo hanno spinto in casa. All’interno dell’abitazione hanno poi minacciato anche la moglie, 72enne, e li hanno bloccati in cucina, legandogli le mani e chiudendogli la bocca con della carta gommata. (segue) (Rer)