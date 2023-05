Roma: rapinarono coppia di anziani legandoli e sequestrandoli in casa, tre persone in manette (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre l’uomo armato sorvegliava la coppia, il complice ha rovistato in tutte le stanze e dopo aver recuperato quanto di valore, sono scappati dall’abitazione. Le vittime, riuscite a liberarsi poco dopo, hanno accertato che i malviventi avevano asportato preziosi in oro, orologi e 20.000 euro in contanti, custoditi in un cassetto del comodino della camera da letto. Immediatamente allertato il 112, sul posto erano intervenuti i carabinieri che, dopo aver acquisito le testimonianze della coppia e eseguito i rilievi nell’abitazione, avevano fatto scattare le indagini. (segue) (Rer)