Romania: sindacati settore istruzione annunciano uno sciopero generale

- Dopo aver incontrato nel fine settimana i membri del governo romeno, i rappresentanti dei sindacati del settore dell’istruzione hanno annunciato uno sciopero generale. "La protesta continuerà fino a quando non riceveremo una soluzione credibile dall’esecutivo, che offra prospettive chiare", ha annunciato il presidente della Federazione dei sindacati dell'istruzione, Marius Nistor. Il governo di Bucarest ha garantito precise scadenze per la promozione della bozza della nuova legge sulla retribuzione e ha promesso di aumentare gli stipendi fino al massimo della griglia salariale del personale non docente. Secondo i sindacalisti, tuttavia, l’incremento ammonterebbe a soli 20 euro. L'esecutivo ha proposto anche l'introduzione di incentivi finanziari per i docenti che scelgono di lavorare in aree svantaggiate.(Rob)