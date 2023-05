Cina: nave affondata nell’Oceano Indiano, recuperato un altro corpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corpo di uno dei 39 membri dell'equipaggio del peschereccio cinese affondato il 17 maggio nell'Oceano Indiano è stato recuperato nell'area dell'incidente, dopo i due rintracciati il 18 maggio. Lo riferisce il ministero cinese dei Trasporti. La nave Lu Peng Yuan Yu 028, di proprietà della società Penglai Jinglu Fishery, si è capovolta attorno alle 3 di ieri (ora di Pechino) mentre navigava nelle acque dell'Oceano Indiano centrale, circa 4.600 chilometri a nord-ovest dell'Australia. A bordo della nave si trovavano 17 marinai cinesi, 17 indonesiani e cinque filippini. Nell'area del naufragio sono state dispiegate unità navali di diversi Paesi della regione, cui si sono unite due navi cinesi. Il ministero degli Esteri cinese ha attivato un "meccanismo di emergenza per la protezione consolare" col coinvolgimento di ambasciate e consolati in Australia, Sri Lanka, Maldive, Indonesia, Filippine e altri Paesi. L'ambasciatore cinese a Canberra, Xiao Qian, ha dichiarato la settimana scorsa che la Cina ha chiesto all’Australia di mobilitare ulteriori aerei, navi e personale per rintracciare l’equipaggio della nave. “Al momento, nessuno dei dispersi è stato trovato vivo”, ha dichiarato l'ambasciatore durante una conferenza stampa. L'Australia ha sinora contribuito alle operazioni di ricerca e salvataggio con tre aeroplani e quattro navi. (Cip)