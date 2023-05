Cina: tasso d'interesse primario a un anno invariato per il nono mese consecutivo a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha mantenuto invariato il tasso d’interesse primario (Lpr) a un anno per il nono mese consecutivo a maggio, dal momento che l’indebolimento dello yuan e l’aumento dei differenziali di rendimento con gli Stati Uniti impediscono un allentamento della politica monetaria. Stando a quanto riferito dal Centro nazionale di finanziamento interbancario (Nifc), il tasso d’interesse primario a un anno è stato mantenuto al 3,65 per cento, mentre i tassi a più di cinque anni - su cui molti enti creditizi basano i propri tassi di mutuo -, sono rimasti stabili alla precedente lettura del 4,3 per cento. La Banca centrale cinese (Pboc) ha abbassato il tasso di interesse primario a un anno di cinque punti base al 3,65 per cento lo scorso agosto, nel tentativo di frenare il rallentamento dell’economia nazionale. Il tasso Lpr è stabilito di concerto da un gruppo di 18 banche, ed è riportato sotto forma di uno spread sul tasso di interesse della linea di prestito a medio termine della Banca centrale. (Cip)