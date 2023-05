India: Modi in Papua Nuova Guinea, oggi forum con le Isole del Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro indiano, Narendra Modi, è in visita in Papua Nuova Guinea, a Port Moresby, dove oggi, insieme all’omologo James Marape, presiede il terzo vertice del Forum for la cooperazione tra l’India e le Isole del Pacifico (Fipic). La piattaforma, lanciata nel 2014, comprende l’India e 14 Stati insulari dell’Oceano Pacifico: Figi, Papua Nuova Guinea, Tonga, Tuvalu, Kiribati, Samoa, Vanuatu, Niue, Micronesia, Marshall, Cook, Palau, Nauru e Salomone. Modi, giunto ieri, ha iniziato la giornata odierna con un colloquio bilaterale con Marape. I due leader, riferisce il ministero degli Esteri indiano, hanno discusso di come far avanzare le relazioni, in particolare nel commercio e negli investimenti, nella sanità, nella costruzione di capacità, nello sviluppo di competenze, nelle tecnologie informatiche, nell’azione per il clima e nella promozione di legami tra i popoli. In occasione dell’incontro è stata presentata la traduzione in lingua tok pisin del testo classico tamil “Thirukkural”. Modi ha incontrato anche il governatore generale, Bob Dadae, con cui ha avuto uno scambio di idee sul rafforzamento della partnership. (segue) (Inn)