India: Modi in Papua Nuova Guinea, oggi forum con le Isole del Pacifico (2)

- Il viaggio ufficiale di Modi proseguirà poi alla volta di Sydney, in Australia, dove si tratterrà fino al 24 maggio, su invito dell’omologo australiano Albanese, che incontrerà il 24 maggio. Domani, 23 maggio, Modi parteciperà a un forum di imprenditori e incontrerà una rappresentanza della comunità indiana. Modi è giunto in Papua Nuova Guinea dal Giappone (19-21 maggio), dove ha partecipato al vertice del G7 di Hiroshima, a quello del Quad e ha avuto una serie di incontri bilaterali. Il più significativo è stato quello con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskyy. Modi ha osservato che il conflitto in corso in Ucraina ha avuto un impatto significativo sul mondo intero e ha sottolineato che per lui non è solo una questione politica o economica, ma una questione di umanità. Il premier ha espresso il sostegno dell’India al dialogo e alla diplomazia, dicendosi disponibile anche personalmente a fare tutto il possibile. Inoltre, ha promesso che Nuova Delhi continuerà a fornire assistenza umanitaria al popolo ucraino. (segue) (Inn)