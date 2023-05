India: Modi in Papua Nuova Guinea, oggi forum con le Isole del Pacifico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Modi ha incontrato anche l’omologo del Vietnam, Pham Minh Chinh, con cui ha parlato dei progressi delle relazioni bilaterali e delle ulteriori opportunità nei settori della difesa, della costruzione di catene di approvvigionamento resilienti, dell’energia, della scienza e della tecnologia, dello sviluppo delle risorse umane, della cultura e dei legami tra le persone. Col presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, c’è stato un colloquio sullo sviluppo della cooperazione soprattutto nel commercio e negli investimenti, nelle tecnologie avanzate, nell’hardware, nei semiconduttori e nella difesa. Modi ha avuto modo di ringraziare il presidente della Francia, Emmanuel Macron, per l’invito a partecipare come ospite speciale alla festa nazionale francese del 14 luglio. Con l’omologo del Regno Unito, Rishi Sunak, Modi ha fatto il punto sulla partnership strategica e sull’andamento del negoziato per l’accordo di libero scambio. C’è stato poi il primo incontro col presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, con cui è stato discusso di come rafforzare il partenariato strategico, nell’anno del 75mo anniversario di relazioni, in particolare nell’industria della difesa e farmaceutica, nel commercio, nell’agricoltura, nella zootecnia e nei prodotti lattiero-caseari, nei biocarburanti e nell’energia pulita. (segue) (Inn)