India: Modi in Papua Nuova Guinea, oggi forum con le Isole del Pacifico (4)

- A Hiroshima si è svolto anche il vertice del Quad, con i leader di Giappone, Fumio Kishida, Australia, Anthony Albanase, e Stati Uniti, Joe Biden. Nell’ambito del Quadrilatero di sicurezza è stata pubblicata la dichiarazione di visione “Partner duraturi per l’Indo-Pacifico” e sono state annunciate alcune iniziative: per le catene di approvvigionamento dell’energia pulita; per un programma di borse di studio nelle infrastrutture; per la progettazione, produzione, posa e manutenzione di cavi sottomarini; per le reti di telecomunicazioni aperte (Oran, Open Radio Access Network); per facilitare gli investimenti nelle tecnologie strategiche; per la consapevolezza del dominio marittimo. (Inn)