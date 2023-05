Cina: fiera con Paesi Europa centro-orientale, stipulati ordini per 1,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza edizione della fiera commerciale China-Central and Eastern European Countries Expo (Ceec) si è conclusa con la stipula di ordini d’acquisto per circa 1,5 miliardi di dollari. Lo hanno riferito ieri gli organizzatori dell’esposizione, tenuta dal 16 al 20 maggio nella città orientale di Ningbo. Diciassette degli accordi firmati coinvolgono aziende Fortune 500 e coprono diversi ambiti, tra cui la produzione di apparecchiature di fascia alta, la biomedicina e l'economia digitale. Durante la fiera sono state esposte circa 5 mila varietà di prodotti provenienti dai Paesi dell’Europa centro-orientale, in aumento del 25 per cento rispetto alla precedente edizione dell'evento. All'edizione di quest'anno hanno partecipato circa 15 mila acquirenti e oltre tremila espositori. Più dell’80 per cento degli espositori europei ha confermato la sua partecipazione alla prossima edizione della fiera. (Cip)