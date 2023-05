Maltempo: Salvini impegnato tra infrastrutture e fondi per Comuni in Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, continua a seguire con la massima attenzione la situazione in Emilia-Romagna. Come da impegno assunto a Bologna sabato – riferisce una nota del ministero – alle ore 5 di stamattina sono state riattivate le tratte ferroviarie Rimini-Forlì (direttrice Adriatica) e Ravenna-Rimini. Massimo impegno per la tratta Faenza-Forlì, i 15 chilometri che mancano per garantire il ripristino del collegamento nord-sud sulla direttrice Adriatica. Le ispezioni e il lavoro di ripristino continuano senza sosta anche sulle altre linee oggi interrotte nel Ravennate. A questo va aggiunto l’impegno degli uffici del Mit, per sbloccare al più presto almeno 1,5 milioni di euro per interventi di rapida realizzazione sul territorio come pulizia, ripristino e messa in sicurezza di alcune strade: fari accesi sui piccoli Comuni. Il tutto in attesa di decisioni complessive - soprattutto dal punto di vista economico - da parte del governo. (Rin)