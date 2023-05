Serbia: firmato accordo tra governo e rappresentanti agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agricoltori della Serbia hanno raggiunto sabato un accordo con il governo, che prevede il riconoscimento di maggiori sussidi per ettaro di seminativo e bestiame, nonché premi sulla produzione di latte. Lo riporta la stampa di Belgrado. L'accordo è stato firmato tra sette associazioni rappresentanti della categoria e la ministra dell'Agricoltura, Jelena Tanaskovic, ed entrerà in vigore immediatamente. Durante i colloqui, la premier serba, Ana Brnabic, ha anche promesso di introdurre un’imposta sull'importazione di formaggi a pasta semidura dall'Unione europea, e di ridurre del 50 per cento la tassa per il drenaggio agricolo, fino ad abolirla nel 2024. Secondo i media serbi, si conclude quindi la protesta degli agricoltori, che dall'inizio della settimana scorsa ha causato blocchi del traffico e disagi in molte parti del Paese. Alcuni esponenti si dichiarano tuttavia "delusi" dall’accordo, poiché secondo loro "non è sufficiente a fermare il collasso" del ramo economico.(Seb)