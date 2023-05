Indo-Pacifico: Blinken firma accordo di difesa con Papua Nuova Guinea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Antony Blinken ha firmato oggi un accordo su difesa e sorveglianza marittima tra gli Stati Uniti e la Papua Nuova Guinea, teso a garantire l’accesso delle forze Usa ai porti e agli aeroporti del Paese del Pacifico e a contrastare la crescente influenza della Cina nella regione. “Questo accordo di cooperazione – ha detto Blinken in occasione della cerimonia per la firma – è stato siglato da Stati Uniti e Papua Nuova Guinea come partner eguali e sovrani”. “Stiamo elevando quella che era una generica relazione in una relazione speciale. L’accordo di cooperazione sulla difesa è fatto”, ha detto da parte sua il primo ministro papuano, James Marape.(Res)