Roma: Di Cola (Cgil), Ztl verde è positiva ma sindaco sbaglia metodo e perimetro

- Che il Comune di Roma rafforzi la Ztl verde, come è già realtà nelle altre capitali europee e non solo, come misura per ridurre le emissioni climalterarnti, migliorare la qualità dell’aria e incidere favorevolmente sulla salute delle persone "è una scelta positiva. Come lo è anche l’assunzione di responsabilità da parte di questa amministrazione che propone un provvedimento atteso da tempo e lasciato in eredità dalle precedenti amministrazioni" ma "il dibattito di queste settimane mette in luce due mancanze del sindaco, sul metodo e sulla ristrettezza del perimetro con cui si è affrontata la discussione sulla Ztl". Lo scrive sui social network il segretario della Cgil di Roma, Natale Di Cola. "Siamo convinti che quando una scelta impatta sulla vita dei cittadini non basti guardare solo alla giustezza della scelta ma occorre chiedersi quali potrebbero essere le ricadute in una città segnata dalle disuguaglianze sociali, da un forte squilibrio economico, di accesso alla mobilità collettiva e di capacità di acquistare mezzi privati meno inquinanti", aggiunge Di Cola. (segue) (Rer)