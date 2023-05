Roma: Di Cola (Cgil), Ztl verde è positiva ma sindaco sbaglia metodo e perimetro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è ignorato il tema di come questo provvedimento impatti sulle disuguaglianze, segno che manca una visione complessiva sul futuro e sul modello della città - prosegue il segretario romano della Cgil -. Infine, come avvenuto sul termovalizzatore, si è messa la cittadinanza davanti a una decisione già presa senza alcun percorso di condivisione con le cittadine e i cittadini. È un modello di amministrazione della città sbagliato democraticamente, politicamente e socialmente. Sulle decisioni strategiche per la città - conclude Di Cola - è fondamentale costruire la partecipazione alle decisioni ed aprire il dialogo con le cittadine e i cittadini". (Rer)