Yemen: unità nazionale, sostegno di Onu e Francia per “un futuro migliore”

- Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e il presidente della Francia, Emmanuel Macron, hanno espresso ieri il loro sostegno all’unità, alla pace e a “un futuro migliore” per lo Yemen, che oggi celebra il 33mo anniversario della sua unificazione. Lo ha riferito il sito web di informazione yemenita “Yemeni News”. “Le Nazioni Unite celebrano insieme a tutto il popolo della Repubblica dello Yemen questa giornata speciale”, si legge nel messaggio inviato da Guterres al capo del Consiglio direttivo presidenziale yemenita, Rashad al Alimi, “siamo impazienti di continuare il nostro lavoro insieme per garantire un futuro migliore e più sicuro” al Paese. Guterres ha poi rivolto i suoi auguri al popolo yemenita sottolineando che per un futuro migliore è necessario che “il Paese guardi oltre le sue frontiere nazionali e sostenga l’impegno per promuovere la pace, i diritti umani, la prosperità e lo sviluppo sostenibile per tutti”. Anche il presidente francese Macron ha inviato un messaggio al capo del Consiglio direttivo presidenziale, affermando che “lo Yemen è di tutti gli yemeniti e il ritorno alla stabilità passa per la ricostruzione di uno Stato che sia al servizio di tutti i cittadini del Paese, la cui stabilità è importante per l’intera comunità internazionale”. Macron ha quindi auspicato la fine del conflitto, esprimendo la propria convinzione che a tale scopo sia necessario un processo politico inclusivo sotto l’egida delle Nazioni Unite. (Res)