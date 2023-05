Mar Cinese Meridionale: militari cinesi hanno allontanato nave al largo di Fiery Cross

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari cinesi di stanza sulla scogliera artificiale di Fiery Cross, parte dell'arcipelago conteso delle Spratly nel Mar Cinese Meridionale, hanno dispiegato una serie di motoscafi per allontanare una nave in avvicinamento. Lo riporta l’emittente statale cinese “Cctv”, non precisando la nazionalità dell’imbarcazione, inizialmente rilevata a 15 chilometri dalla scogliera. Quello di Fiery Cross è uno dei più grandi progetti di bonifica intrapresi dalla Cina per consolidare la sua presenza nel Mar Cinese Meridionale, rivendicato quasi nella sua totalità. Negli ultimi anni, le forze armate cinesi hanno fortificato l’area con basi militari avanzate, radar, sistemi missilistici e piste d’atterraggio. (Cip)