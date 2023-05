Russia: viceministro Esteri russo, la Crimea fa parte del nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Crimea fa parte della Russia. È quanto affermato dal viceministro russo, Sergej Rjabkov, replicando al consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, secondo cui Washington non permette a Kiev di utilizzare le armi occidentali per attaccare il territorio russo, ma nello stesso tempo non considera la Crimea parte della Russia. Come ha detto Rjabkov ai giornalisti, le dichiarazioni del funzionario statunitense "sono un'altra conferma dell'irresponsabile corso di inasprimento delle tensioni da Washington". "Troveremo un modo per prevenire tali minacce. L'integrità territoriale della Federazione Russa, così come la sua sicurezza, sarà garantita in modo affidabile", ha sottolineato il viceministro russo.(Rum)