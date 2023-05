Cina-Micronesia: Xi si congratula con Simina per insediamento alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, si è congratulato con Wesley Simina per l’insediamento alla presidenza degli Stati federati di Micronesia, apprezzandone "gli sforzi a lungo termine per la promozione dell’amicizia bilaterale". Dall’instaurazione delle relazioni diplomatiche, 34 anni fa, Cina e Micronesia hanno compiuto significativi progressi sulla base del rispetto reciproco e del mutuo vantaggio, apportando benefici ai rispettivi popoli, ha evidenziato Xi, dicendosi pronto a cooperare con l'omologo per favorire il progresso del partenariato strategico globale. (Cip)