Taiwan: vicepremier Santa Lucia atteso oggi a Taipei per visita di 5 giorni

- Il vice primo ministro di Santa Lucia, Ernest Hilaire, inizia oggi una visita di cinque giorni a Taiwan, durante la quale incontrerà il vicepresidente William Lai e il ministro degli Esteri, Joseph Wu. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Taipei, precisando che Hilaire è alla sua prima visita sull’isola. Taiwan e Santa Lucia hanno allacciato relazioni diplomatiche per la prima volta nel 1984. Nel 1997 lo Stato caraibico ha trasferito il riconoscimento diplomatico alla Cina, salvo poi ripristinare le relazioni ufficiali con Taiwan nel 2007. Da quando Taiwan, formalmente Repubblica di Cina, perse il suo seggio alle Nazioni Unite in qualità di rappresentante del territorio cinese nel 1971, la maggior parte degli Stati sovrani ha trasferito il riconoscimento diplomatico alla Repubblica popolare cinese, accettandola come unica e legittima rappresentante della "Cina" nel suo insieme a livello internazionale (principio della "Cina unica"). Per tali ragioni, Taiwan non gode di una rappresentanza autonoma negli organismi multilaterali e istituisce le proprie ambasciate informali con il nome di “Taipei cinese”. (segue) (Cip)