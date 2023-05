Medio Oriente: Cisgiordania, tre morti e sei feriti in operazione militare israeliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre palestinesi sono morti e sei sono rimasti feriti, di cui uno in condizioni gravi, in un’operazione militare condotta questa mattina all’alba dalle Forze di difesa israeliane (Idf) nel campo profughi di Balata, a est di Nablus, in Cisgiordania. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, citando i dati della Croce rossa e del ministero della Sanita dell’Autorità nazionale palestinese (Anp). Violenti scontri sono scoppiati infatti quando le Idf hanno fatto incursione nel campo di Balata, in cerca di sospetti da arrestare, con bulldozer e blindati, impedendo il passaggio dei soccorsi. Le Idf, inoltre, hanno schierato cecchini sui tetti degli edifici Secondo il quotidiano israeliano “Times of Israel”, in un video circolato durante l’incursione delle Idf, si vede un uomo colpito alle spalle da proiettili d’arma da fuoco mentre tentava di scappare. In altri video, invece, sempre secondo “Times of Israel”, si vedono le Idf impedire alle ambulanze di accedere al campo di Balata. Secondo l’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”, ieri un soldato israeliano era stato ferito da un uomo che aveva lanciato la sua auto contro un gruppo di militari delle Idf nella città di Hawara, a sud di Nablus. La principale via di accesso alla città era stata chiusa ed era stata disposta la chiusura degli esercizi commerciali per facilitare la ricerca dell’autore. (Res)