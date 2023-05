Corea del Nord: Corea del Sud e Usa discutono programmi armamenti e diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alti funzionari diplomatici di Corea del Sud e Stati Uniti hanno preso parte venerdì a una sessione di consultazioni in merito ai programmi di armi di distruzione di massa e allo stato dei diritti umani in Corea del Nord. Lo ha riferito oggi il ministero degli Esteri della Corea del Sud, precisando che il direttore dell'Ufficio per il regime di pace nella Penisola coreana del ministero, Chun Young-he, ha incontrato a Washington il vice assistente segretario di Stato Usa per gli Affari di Asia orientale e Pacifico, Jung Park. Chun ha incontrato anche David Maxwell, vice presidente del Center for Asia Pacific Strategy, e Greg Scarlatoiu, direttore esecutivo del Comitato per i diritti umani in Corea del Nord. (segue) (Git)