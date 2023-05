Corea del Nord: Corea del Sud e Usa discutono programmi armamenti e diritti umani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Durante i successivi quattro anni trascorsi alla guida del ministero della Difesa, il generale vantò pubblicamente che Seul avrebbe potuto "sterminare il 70 per cento delle forze nordcoreane in cinque giorni", e sostenne più volte i meriti di un attacco militare preventivo contro il Nord. Kim affermò anche che le forze schierate al confine avrebbero dovuto rispondere a qualunque attacco "senza alcun riguardo per il principio di proporzionalità", e suscitò polemiche con le sue esortazioni ai militari ad aprire il fuoco senza preavviso contro qualunque minaccia potenziale. La Corea del Nord rispose in quegli anni chiedendo l'esecuzione di Kim, definendolo un "bastardo" e un "guerrafondaio", e diffondendo foto e video di esercitazioni di tiro contro fantocci con le sembianze del ministro. Durante il suo mandato quadriennale di ministro della Difesa, Kim fu oggetto di controversie anche sul fronte interno: in particolare, venne accusato di aver ordinato al Comando cibernetico delle forze armate di replicare attivamente ai commenti online dei detrattori del governo conservatore in carica. Il ministro non negò l'accusa, e anzi rivendicò tali attività, caratterizzandole come operazioni di guerra psicologica contro le influenze politiche indebite della Corea del Nord. Negli scorsi anni Kim è stato inoltre indagato per un presunto piano teso a proclamare la legge marziale, anche se le accuse non sono mai sfociate in capi di imputazione formali. (Git)