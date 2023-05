Medio Oriente: Cisgiordania, tre arresti e un ferito in operazione israeliana a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre palestinesi sono stati arrestati questa mattina dalle Forze di difesa israeliane (Idf) durante un’operazione effettuata in diversi quartieri della città di Jenin, in Cisgiordania. Gruppi di giovani palestinesi hanno tentato di opporsi al passaggio delle Idf e negli scontri un giovane è rimasto ferito. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, precisando che l’incursione delle Idf si è concentrata soprattutto nei quartieri di Al Marah e Khallet al Souha, dove sono stati schierati cecchini du diversi edifici. I tre uomini arrestati sono Adham Nabil Jalboni, Ahmed Mahajna al Shakhshir e Saher Mahajna. L’orario di inizio delle lezioni nelle scuole è stato per ora rinviato alle 9, per garantire la sicurezza degli studenti. (Res)