Giordania-Libia: incontro ministri Esteri ad Amman, focus su ultimi sviluppi in Libia

- Il vice primo ministro e ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi, ha ricevuto ieri ad Amman l’omologa della Libia, Najla al Mangoush. Lo ha riferito l’emittente televisiva giordana “Al Mamlaka”. I due hanno discusso dei modi per rafforzare le relazioni bilaterali, in particolare nel settore del commercio, ma al centro dell’incontro ci sono stati gli ultimi sviluppi della situazione in Libia. In primo luogo, il debito della Libia nei confronti della Giordania, un fascicolo che Al Mangoush ha detto di voler chiudere al più presto possibile. Al Safadi ha poi espresso il sostegno della Giordania alla sicurezza e alla stabilità della Libia, affinché la soluzione delle crisi attuali provenga dall’interno del Paese, tutelando gli interessi nazionali e le aspirazioni del popolo libico. Al Mangoush ha poi illustrato all’omologo giordano l’evoluzione del percorso di unificazione delle istituzioni del Paese nordafricano, civili e militari. Entrambi, infine, hanno elogiato i risultati del 32mo vertice della Lega araba che si è tenuto a Gedda lo scorso 19 maggio. (Res)