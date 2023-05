Yemen: anniversario unificazione, appello Alleanza della nazione per dialogo inclusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 33mo anniversario dell’unificazione dello Yemen, avvenuta il 22 maggio del 1990, la coalizione politica Alleanza della nazione ha lanciato un appello a instaurare un dialogo globale per rivedere, se necessario, “la forma dello Stato”. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”, citando un comunicato stampa pubblicato ieri da Alleanza per la nazione, composta dal Congresso popolare generale (liberale), dall’Unione yemenita pre la riforma (islamico), dal Partito socialista yemenita (sinistra) e dall’Organizzazione unionista nasseriana (nazionalista). “Il percorso di unificazione è costellato di gravi errori, che hanno provocato una scissione tra le fila della nazione, lo squilibrio nei rapporti politici e l’instabilità del governo, sfociando nell’abbattimento dello Stato con il golpe degli Houthi” (movimento sciita ribelle che vorrebbe riportare in vita il vecchio imamato nello Yemen del nord), si legge nel comunicato. Per correggere gli errori, secondo Alleanza per la nazione, occorre preparare il terreno per un dialogo inclusivo, che porti alla riconciliazione naizonale, e per l’istituzione di un’autorità transitoria che getti le basi per una riformulazione dell’ordinamento del governo unitario, in modo tale da preservare le identità specifiche promuovendo al contempo la concordia. (Res)