Yemen: capo Consiglio presidenziale incontra ambasciatore Usa a Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio direttivo presidenziale dello Yemen, Rashad al Alimi, ha incontrato ieri a Riad l’ambasciatore degli Stati Uniti in Arabia Saudita, Stephen Fagin, con il quale ha discusso delle ultime evoluzioni relative alla ripresa del processo politico nel Paese e alla fine al conflitto. Lo ha riferito il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”. Secondo i media yemeniti, l’incontro è stato incentrato sulle riforme necessarie per ripristinare i servizi e le normali condizioni di vita nel Paese, mantenendo un buon grado di stabilità economica e finanziaria. Un altro tema affrontato sono stati gli impegni diplomatici regionali e internazionali per il rinnovo dell’armistizio e il rilancio del processo politico. (Res)