Emirati-Malesia: visita ufficiale del principe ereditario di Abu Dhabi a Kuala Lumpur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario di Abu Dhabi, uno degli Stati che costituiscono gli Emirati Arabi Uniti, si è recato ieri in visita ufficiale in Malesia, dove è stato ricevuto dal principe ereditario di Pahang, Hassanal Ibrahim, e dal ministro degli Esteri, Zambry bin Abd Kadir. Lo hanno riferito l’agenzia di stampa emiratina “Wam” e il quotidiano “Al Bayan”. Obiettivo della visita, il rafforzamento delle relazioni bilaterali e della cooperazione, in particolare in settori strategici come l’energia e il commercio. Khaled bin Mohammed è stato accompagnato da una delegazione di alto livello, cui hanno preso parte, tra gli altri, il ministro dell’Energia e delle Infrastrutture, Suhail Mohammed al Mazrouei e il ministro di Stato per il Commercio estero, Thani bin Ahmed al Zeyoudi. La Malesia è di primaria importanza nella strategia emiratina di rafforzamento delle relazioni con i Paesi del sud-est asiatico e con i Paesi in via di sviluppo. (Res)