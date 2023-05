Corea del Sud: ministro Difesa Lee in Malesia per discutere cooperazione industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Corea del Sud, Lee Jong-sup, intraprende oggi un viaggio ufficiale di quattro giorni in Malesia per discutere le prospettive di cooperazione bilaterale nell'industria della Difesa. Lo riferiscono i media coreani, secondo cui Lee presenzierà anche alla cerimonia della firma di un contratto per la fornitura a Kuala Lumpur di aerei d'attacco FA-50. La visita coincide con la Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition, una rassegna internazionale della difesa che si svolge presso l'Aeroporto internazionale di Langkawi. All'evento, che si apre domani, prenderanno parte circa 600 aziende da 30 diversi Paesi. (Git)