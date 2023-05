Filippine: incendio distrugge un famoso edificio storico di Manila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio ha distrutto lo storico Ufficio postale delle Filippine a Manila, uno edificio in stile neoclassico che si affaccia sul Fiume Pasing, considerato uno tra i monumenti più belli della città. Lo hanno comunicato le autorità locali, secondo cui ben 80 mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti ieri per domare le fiamme. "L'intero edificio è andato in fiamme, dal seminterrato sino al quinto piano", ha riferito il direttore delle poste Luis Carlos. Costruito nel 1926, l'Ufficio postale era ritenuto "l'edificio più maestoso" di Manila, e nel 2018 era stato classificato "importante proprietà culturale" dal Museo nazionale delle Filippine. Le cause del rogo sono oggetto di indagine. (Fim)