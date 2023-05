Usa-Russia: Paul Whelan scrive alla "Cnn" sollecitando ulteriori sforzi per il suo rilascio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paul Whelan, cittadino statunitense veterano dei Marine arrestato a Mosca nel dicembre del 2018 con l’accusa di spionaggio, ha scritto all'emittente televisiva "Cnn" dal penitenziario russo dove si trova detenuto, per sollecitare Washington a intensificare gli sforzi tesi a ottenere il suo rilascio. "Ogni giorno resto ottimista e fiducioso in merito ai progressi. Mi piacerebbe solo che fossero un po' più rapidi", ha scritto Whelan. Il veterano non ha celato l'amarezza per l'apparente diversità di trattamento rispetto alla cestista statunitense Brittney Griner, arrestata in Russia lo scorso anno, e di cui l'amministrazione del presidente Joe Biden ha ottenuto la liberazione in pochi mesi in cambio del noto trafficante di armi russo Viktor Bout. Whelan teme che il suo caso possa essere nuovamente accantonato da Washington dopo il recente arresto in Russia del giornalista del "Wall Street Journal" Evan Gershkovich. "Questa è una grande preoccupazione per me e per la mia famiglia", ha scritto Whelan alla "Cnn". "Credo che la mia vita non dovrebbe essere ritenuta di minor valore o importanza di altri che sono stati precedentemente scambiati". (Was)