Reddito cittadinanza: Calderone, non ha avuto effetti sul mercato del lavoro

- Il reddito di cittadinanza non ha avuto alcun effetto sul mercato del lavoro. Lo ha affermato la ministra del Lavoro Elvira Calderone in un’intervista “Libero”. “Sono stati 25 miliardi spesi per sostenere le condizioni di reddito delle famiglie più povere, ma i percorsi di attivazione non hanno funzionato. La nostra riforma cambia del tutto il segno culturale di questo approccio: il sostegno al reddito va dato alle famiglie in condizioni di fragilità che non possono essere in condizione di lavorare, ma per gli altri lo strumento non è il sussidio, ma il sostegno all’accompagnamento al lavoro”, ha spiegato la ministra. “Il reddito non esisterà più. Chi è in età di lavoro può accedere al supporto per il lavoro e la formazione, un beneficio economico subordinato al fatto che il percorso formativo o l’attività di pubblica utilità siano state attivate, in quanto si tratta non di un sussidio ma di una indennità di partecipazione”, ha aggiunto Calderone che ha poi indicato le priorità del governo. “Il rinnovo dei contratti collettivi, con l’adeguamento dei livelli contributivi, è certamente una priorità. Non dimentichiamo, tuttavia, che oggi i lavoratori attribuiscono importanza anche ad altri temi che attengono alla qualità della vita e al welfare. Io credo che la chiave per migliorare le condizioni dei lavoratori stia in una buona contrattazione, nel welfare aziendale e nella contrattazione di secondo livello, che può rappresentare un punto strategico nell’adeguamento dei salari al costo della vita dei diversi territori”, ha spiegato la ministra. (Res)