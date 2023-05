Turchia: elezioni presidenziali, candidato nazionalista Ogan annuncerà sua posizione oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato nazionalista, Sinan Ogan, che al primo turno delle elezioni presidenziali era arrivato terzo con il 5,17 per cento dei voti, annuncerà oggi alle 17 la propria posizione in vista del ballottaggio previsto per il prossimo 28 maggio. Lo ha annunciato lo stesso Ogan in un messaggio pubblicato sulla sua pagina ufficiale su Twitter, precisando che la decisione se sostenere il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, o il presidente del Partito popolare repubblicano (Chp), Kemal Kilicdaroglu, sarà comunicata al termine delle consultazioni con i partiti della sua coalizione Alleanza ancestrale. Nel tweet si legge inoltre che tale decisione sarà presa in base al “futuro della nazione turca, all’unità, all’integrità e alla stabilità del nostro Paese”. In un precedente tweet, come riferisce l’enittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”, Ogan si era rallegrato del “successo” ottenuto al primo turno delle presidenziali dall’Alleanza ancestrale, che “ha fatto del nazionalismo turco e del kemalismo l’agende principale del Paese, consentendo ai nazionalisti turchi di ottenere una posizione di maggior rilievo” nello scenario politico. Infatti, ha spiegato Ogan nel tweet, la sua coalizione ha “messo in primo piano gli elettori nazionalisti, che erano dispersi tra le due principali alleanze”, ossia l’Alleanza per la nazione di Kilicdaroglu e l’Alleanza per il popolo di Erdogan. Questo, secondo Ogan, “ha contribuito all’emergere di un forte blocco elettorale nazionalista in Turchia”. (Res)