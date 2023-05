Terzo Polo: Renzi, Calenda ottimo viceministro o sindaco ma non adatto a guidare un partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Carlo Calenda, leader di Azione, non ha le caratteristiche più adatte per guidare un partito. Lo ha dichiarato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a “La Stampa”. “Carlo sembra aver maturato un’ossessione per me e la cosa è alquanto curiosa. Io so solo che l’ho nominato viceministro, ministro, ambasciatore. L’ho sostenuto come sindaco, europarlamentare e leader della lista insieme. Gli abbiamo trasferito un milione e mezzo di euro per tappezzare i pullman di mezza Italia con la sua faccia e sostenere le sue campagne social. Di più non potevamo fare”, ha affermato Renzi. “Ho l’impressione che sia stato un ottimo viceministro e che sarebbe stato un ottimo sindaco ma che forse la leadership di un partito non sia il lavoro più adatto alle sue caratteristiche”, ha aggiunto Renzi che tuttavia non esclude la strada comune verso le elezioni europee. “Noi con loro, con Italia Viva e con i tanti che ci staranno, vogliamo fare una lista alle Europee che sia alternativa alla Meloni e alla Schlein. Guardo a loro due come avversarie, non a Calenda”, ha spiegato Renzi. “Noi siamo a favore della lista unitaria alle Europee. E non avveleniamo il clima con attacchi personali simil grillini”, ha aggiunto il leader di Italia Viva.(Res)