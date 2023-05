Forza Italia: Berlusconi, ho sentito grande affetto, ora rinnovo il partito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' soddisfatto di come è stata gestita Forza Italia mentre era in ospedale: "Forza Italia ha una classe dirigente nazionale e locale esperta e autorevole. Ma non sono e non saranno soli, perché io continuerò naturalmente ad esercitare appieno, come ho sempre fatto, le mie responsabilità di fondatore e di leader di Forza Italia". Quanto ai rapporti con i suoi alleati: "Sono assolutamente eccellenti. Giorgia Meloni e Matteo Salvini mi sono stati vicini in queste settimane come dei veri amici, a riprova del fatto che il rapporto fra noi non è solo politico, ma è fatto anche di un profondo legame personale. Questo non toglie, ovviamente, che Forza Italia abbia un suo ruolo specifico. Con il Partito democratico sempre più spostato a sinistra e il tramonto del cosiddetto Terzo polo, che è morto prima ancora di nascere, lo spazio al centro si allarga e Forza Italia lo presidia con coerenza, perche siamo gli unici davvero liberali, cristiani, garantisti, europeisti, atlantisti. Siamo l'unica espressione italiana del grande centro della politica europea, il Partito popolare", ha concluso Berlusconi. (Res)