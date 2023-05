Maltempo: Santanchè, tutti in vacanza in Emilia-Romagna per scongiurare tragedia economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora dobbiamo scongiurare una tragedia economica". Lo ha detto alla "Stampa" la ministra per il Turismo Daniela Santanchè, che tra pochi giorni sarà a Rimini e Riccione per invitare "gli italiani a passare le vacanze estive in Romagna. Si sta bene e si fa un gesto solidale". La premier Giorgia Meloni ha lasciato in anticipo il G7 per andare in Romagna, 'me lo impone la mia coscienza', ha detto. Il messaggio alle popolazioni è questo, secondo la ministra: "Il governo c'è, è al loro fianco e non le lascerà sole. Giorgia Meloni è un leader che ha coscienza e non è cosa da poco. Questo vuol dire essere italiani". Domani c'è il Consiglio dei ministri: "Sono già stati messi a disposizione i primi 10 milioni e poi altri 20. Ora bisogna fare una ricognizione per sapere quanti sono i danni. Le cifre saranno il massimo possibile". La riviera romagnola è in ginocchio: "Ho parlato con Bonaccini e l'assessore Corsini, siamo d'accordo nel lavorare insieme per far capire che l'Emilia-Romagna sarà pronta ad accogliere i turisti, come sempre. Quello che non deve succedere è che dopo la tragedia ne arrivi un'altra Sulle Comunali sono fiduciosa A Catania mi sbilancio, pensiamo di vincere economica sul turismo". (segue) (Res)