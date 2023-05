Maltempo: Santanchè, tutti in vacanza in Emilia-Romagna per scongiurare tragedia economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quel che riguarda una campagna pubblicitaria specifica: "Le associazioni di categoria stanno chiedendo una campagna di supporto. D'accordo con Corsini e Bonaccini sabato sarò a Rimini e Riccione. Faremo una conferenza stampa per presentarla. Diremo che la riviera è pronta e domanderemo: non hai ancora scelto dove andare in vacanza? Scegli la Romagna, perché oltre a mangiare bene e vedere posti belli, quest'anno puoi fare anche un'azione solidale". Il dialogo con la Regione e con tanti comuni di centrosinistra sta funzionando: "Noi - osserva sotto questo riguardo la ministra - vogliamo che funzioni e non ci attarderemo a sottolineare le manchevolezze del passato, che sappiamo esistono, ma non è questo il momento delle polemiche. È il momento di stare insieme come squadra perché siamo tutti italiani ed emiliano-romagnoli in questo momento", ha concluso la Santanchè. (Res)