Maltempo: Piantedosi, aiuteremo chiunque ha subito dei danni

- Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è rientrato ieri sera a Roma dopo due giornate di lavoro in Emilia Romagna, precedute dalla missione di mercoledì. Appare ancora scosso. "Situazione drammatica, spettacolo doloroso - dice al "Giornale" -. La prima cosa è pensare all'incolumità e alla salvezza delle persone, poi il governo penserà a tutto quello che viene dopo". Come prefetto di carriera ha vissuto molte emergenze: "Ogni emergenza è una storia a sé. Ciò che ha impressionato in Emilia Romagna sono state la persistenza e l'intensità delle precipitazioni che hanno colpito territori già saturi per le piogge abbondanti dei giorni precedenti, con conseguenze devastanti. Una situazione catastrofica che mi ha impressionato quando ho sorvolato le zone colpite con un elicottero dei Vigili del Fuoco e che mi ha ricordato la grave alluvione del 1994 in Piemonte per l'esondazione del Po e Tanaro". Ha incontrato i soccorritori e gli amministratori in prefettura a Bologna: "Il mio pensiero e la mia vicinanza va innanzitutto alle famiglie delle persone che hanno perso la vita. Per quanto riguarda la conta dei danni bisognerà aspettare che l'acqua si ritiri, anche se già comunque emergono perdite ingenti per il sistema economico. Abbiamo ancora migliaia di sfollati e gli interventi di assistenza alla popolazione proseguono 24 ore su 24, grazie a tutte le forze in campo". (segue) (Res)