Maltempo: Piantedosi, aiuteremo chiunque ha subito dei danni (2)

- L'emergenza sfollati è drammatica. Sono molte le famiglie che hanno perso definitivamente la propria casa: "Il patrimonio abitativo ha subito sicuramente danni la cui entità verrà al più presto accertata al termine della prima emergenza. In alcuni casi si è proceduto con ordini di sgombero per motivi precauzionali. Molti cittadini hanno ottenuto ricovero da amici e parenti. Ad altri è stata assicurata una prima sistemazione anche aprendo alcuni centri di accoglienza. Si tratta di soluzioni temporanee. Si sta lavorando per liberare case e strade dal fango. Chi ha subito perdite enormi e sta vivendo ore drammatiche sarà aiutato". Il comparto produttivo è in ginocchio: "È ancora presto per fare un bilancio, soprattutto per quanto riguarda i danni ai beni materiali. Ci saranno aiuti adeguati, puntuali, efficaci. La Romagna ripartirà con il sostegno del governo e di tutta l'Italia", ha concluso Piantedosi. (Res)