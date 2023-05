Maltempo: ambasciatrice slovacca, aiuteremo l’Italia a fronteggiare emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia aiuterà l’Italia a fronteggiare l’emergenza causata dal maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna. Lo ha scritto su Twitter l’ambasciatrice slovacca in Italia, Karla Wursterova. “Una squadra di due vigili del fuoco con cinque attrezzatture di tecnologia speciale sono stati trasferiti da Bratislava all’Italia” ieri sera “per aiutare a far fronte alle conseguenze delle massicce inondazioni in Emilia Romagna”, ha scritto l’ambasciatrice. “Un grande segno di solidarietà all'interno dell'Ue”, ha aggiunto Wursterova.(Res)